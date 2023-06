Xbox Series S: la nuova versione nera da 1 TB è in preordine su Amazon

Su Amazon è preordinabile la nuova console di Microsoft Xbox Series S di colore nero con un SSD da ben 1 TB, al prezzo di 349,99 euro ed in arrivo il 1 settembre di quest'anno. Annunciata l'11 giugno durante l'Xbox Showcase, finalmente è preordinabile anche in Italia.

La piccola e compatta console di Microsoft che ha registrato ottime vendite, fino ad oggi era acquistabile solamente nella sua versione bianca con SSD da 512 GB, Microsoft ha deciso che era il momento di ampliarne la memoria e ha deciso di farlo lanciando questa nuova versione nera, dello stesso colore della sorella maggiore Xbox Series X.

Clicca qui per preordinare Xbox Series S si Amazon nella sua nuova versione nera da 1 TB di memoria



Esattamente come la versione già in commercio, è presente la funzione Quick Resume per riprendere i giochi esattamente dove li avevamo lasciati in pochissimi secondi, i giochi potranno girare fino ad una risoluzione di 4k a 120 fps grazie all'Xbox Velocity Architecture.

La console è "only digital", quindi non permette di utilizzare i videogiochi in formato disco, è altamente consigliato accompagnare l'acquisto della console ad un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, disponibile anche su Amazon, a questo link sono visionabili tutti i tipi di abbonamento.