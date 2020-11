Xbox Series S vs PS5 Digital Edition: Sony ha colto Microsoft di sorpresa, rivela Spencer

Ai microfoni di The Verge, Phil Spencer non ha parlato solo del futuro arrivo di un'app TV di xCloud e Xbox ma ha discusso anche della strategia nextgen di Microsoft per ammettere di essere stato colto di sorpresa dall'annuncio di PS5 Digital Edition.

Nel corso dell'intervista al sito tecnologico, il massimo esponente della divisione Xbox dell'azienda di Redmond ha precisato che "abbiamo un grande rispetto per ciò che fa Sony, ma con Series S volevamo offrire a quante più persone possibile l'opportunità di guardare con euforia al lancio della nextgen. Il nostro desiderio era quello di canalizzare l'utenza verso questa forma d'arte che amiamo. All'interno dell'azienda c'è sempre stata una discussione sull'opportunità o meno di creare una console come Series S, ma volevamo crescere e continuiamo a voler aprirci a nuovi clienti".

Guardando alla contrapposizione commerciale con Sony e PlayStation 5, Spencer non nasconde di aver accolto con sorpresa l'annuncio del doppio modello di PS5 con o senza lettore di dischi: "Per come la vedo io, Sony è il miglior argomento che può avere chi pensa che la strategia Xbox basata sulla doppia console nextgen sia sbagliata. Non pensavamo che l'avrebbero fatto (riferendosi al reveal di PS5 Digital Edition, ndr)".

Spencer sottolinea inoltre le difficoltà affrontate da Microsoft nel produrre Xbox Series X e S in piena pandemia da Coronavirus e nell'importante fase che stava attraversando AMD nel passaggio all'architettura RDNA 2: "Abbiamo iniziato a produrre le nostre console alla fine dell'estate. Eravamo un po' in ritardo rispetto alla concorrenza perchè stavamo aspettando una tecnologia di AMD specifica per i nostri chip. Per questo abbiamo voluto produrre più Xbox Series X di Series S in questa fase e fino alla primavera o all'estate del 2021. Nel lungo periodo, come nella maggior parte dei casi, il prezzo vince sempre".