Xbox Series S vs PS5 Digital: perchè le due console non sono paragonabili

L'annuncio di Xbox Series S sembra aver generato un po' di confusione non solo per la nomenclatura adottata da Microsoft ma anche per la natura 100% digitale della console, fattore che ha spinto alcuni a paragonare Xbox Series S a PlayStation 5 Digital Edition. In realtà è bene chiarire che queste due console non sono in diretta competizione dal punto di vista hardware.

Xbox Series S è di fatto una nuova console, caratterizzata non solo dall'assenza del lettore ottico, ma anche da un hardware dalla potenza nettamente inferiore rispetto a quella della sorella maggiore Xbox Series X. Al prezzo di 299 euro, si potrà acquistare una console con le stesse feature next gen (ray tracing compreso) ma con una capacità di calcolo che dovrebbe far girare i giochi ad una risoluzione "target" di 1440p (contro i 4k che sono invece l’obiettivo dell’ammiraglia di Microsoft).

PS5 Digital vs Xbox Series S

A differenza di Series S e Series X, PS5 Digital Edition e PS5 standard condividono le stesse specifiche tecniche: sono praticamente identiche in termini di potenza, l'unica differenza consiste nell'assenza del lettore ottico sulla versione "Digital" della console Sony. Per questo è difficile ipotizzare lo stesso scarto di prezzo, ossia 200 euro, che distanzia Xbox Series S da Xbox Series X. Pertanto, la console "rivale" di Playstation 5 Digital Edition, in termini di potenza e probabilmente di prezzo, resta sempre la Series X di Microsoft.

Nella line up next gen della casa di Redmond, Xbox Series S ricoprirà lo stesso ruolo che svolge attualmente Xbox One S, posizionandosi come la console più economica per entrare nell'ecosistema dell’azienda americana, che ha interrotto la produzione di Xbox One X e One S Digital Edition. Dal momento che Xbox Series X costerà 499 euro, risulterà ovviamente la console premium per coloro che desiderano giocare ai massimi livelli, come testimonia anche il prezzo più alto. Per essere ancora più espliciti, ed evidenziare al meglio come PS5 all digital e Series S non siano in diretta competizione, passiamo in rassegna le specifiche tecniche di entrambe le macchine da gioco.



La versione senza disco ottico della console Sony monta una CPU Zen 2 con 8 Core e frequenza massima di 3.5GHz, e una GPU da 10.28 TFLOPs con architettura Custom RDNA 2. Troviamo poi una memoria RAM di 16 GB di tipo GDDR6 a 256-bit e un SSD Custom da 825GB, espandibile tramite memorie NVMe PCIe 4.0 su slot M.2, certificate da Sony. Series S, dal canto suo, sarà di dimensioni ridotte del 60% rispetto a Xbox Series X, monterà una CPU Zen 2 a 3.6GHz con 8 Core, un SSD NVME Custom da 512 GB e disporrà di 10GB di RAM GDDR6. La next gen economica di Microsoft avrà poi il supporto a Xbox Velocity Architecture e al Ray Tracing, e potrà far girare i giochi fino a 120 fps in 1440p, che possono diventare anche 4K in upscaling sui televisori che supportano simile risoluzione.

Ricapitoliamo di seguito le specifiche tecniche di Playstation 5 Digital Edition

CPU 8x Zen 2 Core 3.5GHz (frequenza variabile)

GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs 2.23GHz (frequenza variabile)

Architettura Custom RDNA 2

Memoria 16GB GDDR6/256-bit

Banda di memoria 448GB/s

SSD Custom 825GB SSD

IO Throughput: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed)

Spazio espandibile: Slot SSD NVMe

Supporto HHD esterni USB

Di seguito trovate le caratteristiche tecniche di Xbox Series S

Dimensioni ridotte del 60% rispetto a Xbox Series X

SSD NVME Custom da 512 GB

Supporto Xbox Velocity Architecture

8x Zen 2 CPU 3.6GHz (3.4GHz with SMT)

Compatibile unicamente con contenuti digitali (il lettore ottico è assente)

Frame rate sino a 120 fps con risoluzione 1440p

10GB GDDR6 RAM 224GB/s

Supporto DirectX Ray Tracing

Variable Rate Shading

Variable Refresh Rate

Latenza bassissima

4K streaming media playback

Upscaling 4K per i giochi

Dopo questa infarinatura di specifiche, speriamo di essere riusciti quindi a fare chiarezza sulla questione. Microsoft ha finalmente vuotato il sacco annunciando, adesso non ci resta che attendere che anche Sony annunci tutti i dettagli legati al lancio di PS5 e all'apertura dei preordini. Fateci sapere come di consueto nello spazio dedicato ai commenti quale delle due console preferite!