Xbox Series S vs Xbox Series X: specifiche tecniche a confronto, quali sono le differenze?

Conosciamo ormai da mesi le specifiche tecniche di Xbox Series X, mentre quelle della nuova Xbox Series S sono state svelato solo di recente. Due console con un nome simile ma con caratteristiche diverse, facciamo chiarezza per evitare confusione.

Le caratteristiche tecniche di Xbox Series S ci parlano di una console quattro volte più potente di Xbox One, equipaggiata con la stessa CPU di Xbox Series X, anche se meno veloce rispetto a quella montata sulla console high end. Altre differenze risiedono nella potenza della GPU, nella RAM a disposizione, nello spazio di archiviazione (1TB su Xbox Series X, 512 GB su Xbox Series S) e nella risoluzione, con Xbox Series X capace di supportare i 4K/60fps mentre Xbox Series S non andrà oltre i 1440p/60fps (in entrambi i casi fino a 120fps). Il supporto DirectX Ray Tracing è invece confermato per entrambe le console.

In calce alla notizia trovate la comparativa delle specifiche tecniche di Xbox Series X e Xbox Series S così come diffuse da Microsoft, di seguito un riassunto delle principali caratteristiche.

Xbox Series X Specifiche

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.8 GHz

GPU AMD RDNA 2 52 CUs 1.825 GHz

12.5 TFLOPS

Target Risoluzione 4K 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray Tracing

16GB RAM GDDR6

SSD NVME 1TB

Compatibile con schede espansione 1TB

HDMI 2.1

Lettore Blu Ray 4K UHD

Xbox Series S Caratteristiche

CPU AMD Zen 2 8 Core 3.6 GHz

GPU AMD RDNA 2 20 CUs 1.55 GHz

4 TFLOPS

Target Risoluzione 1440p 60fps (fino a 120fps)

Supporto DirectX Ray Tracing

10GB RAM GDDR6

SSD NVME 512 GB

Compatibile con schede espansione 1TB

HDMI 2.1

Assente il Lettore Blu-Ray UHD

Xbox Series X e Series S saranno compatibili con tutti gli accessori Xbox One (tra cui i controller wireless, Elite e Adattivo), inoltre tutte e due le console permetteranno di giocare con "migliaia di giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox Originals" tramite la retrocompatibilità.



Xbox Series S sarà circa il 60% più piccola rispetto a Xbox Series X, differenti anche i colori, con la prima disponibile solamente in bianco e la seconda unicamente nella colorazione nera. Infine, le differenze legate al prezzo: Xbox Series X costerà 499 euro mentre Xbox Series S ha un prezzo di listino fissato a 299 euro, le console usciranno 10 novembre in Europa, preordini aperti dal 22 settembre.