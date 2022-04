Xbox Series S x Doctor Strange: svelata la console Microsoft a tema

Dopo la presentazione della versione di Xbox Series X dedicata a Shang Chi, è tempo di una nuova collaborazione tra Microsoft e il Marvel Cinematic Universe.

In vista dell'uscita in sala di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il colosso di Redmond ha infatti presentato un modello di Xbox Series S a tema. Come potete verificare dall'immagine di apertura a questa news, l'hardware ospita un artwork dedicato a Gargantos, uno dei villain provenienti da un'altra dimensione che appariranno nella pellicola dei Marvel Studios. Ad accompagnare la console, saranno presenti ben quattro diversi modelli di Xbox Wireless Controller, dedicati ad altrettanti personaggi presenti in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ovvero:

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch);

(Benedict Cumberbatch); Scarlet Witch (Elizabeth Olsen);

(Elizabeth Olsen); Wong (Benedict Wong);

(Benedict Wong); America Chavez (Xochitl Gomez);

Ogni versione del controller Xbox Series S presenterà dettagli personalizzati, oltre che texture ispirate ai costumi dei personaggi del film. L'intero set composto da console e quattro personaggi non sarà tuttavia messo in vendita da Microsoft: l'unico modo per aggiudicarselo sarà tramite estrazione, con un concorso che richiede la condivisione del tweet di annuncio dell'iniziativa.



Di recente, Microsoft ha proposto diverse iniziative di questo genere, inaugurando anche una Xbox Series S a tema Sonic il Film, con tanto di controller pelosi.