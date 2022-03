Xbox Series S x Sonic 2 il Film: la console a tema ha i controller pelosi!

In vista dell'imminente uscita nelle sale cinematografiche del film Sonic 2, la macchina promozionale di Paramount Pictures si allea con il reparto marketing di Microsoft per lanciare un contest che darà modo al fortunato vincitore di portarsi a casa, ebbene sì, un bundle Xbox Series S a tema con controller pelosi!

La simpatica iniziativa promossa da Paramount e il colosso di Redmond, annunciata ufficialmente dalle colonne di Xbox Wire, è legata a un concorso social a cui poter partecipare (se si è maggiorenni) collegandosi al profilo Twitter di Xbox ed effettuando il retweet del post del contest utilizzando l'hashtag #XboxSonic2Sweepstakes. I residenti negli Stati Uniti possono tentare la sorte utilizzando i propri Microsoft Points attraverso l'apposita scheda accessibile (ripetiamo, solo negli USA) dall'app Microsoft Rewards.

Il vincitore del concorso verrà premiato con un bundle speciale di Xbox Series S che comprenderà al suo interno una console con serigrafia a tema Sonic 2 il Film e una coppia di controller in colorazione blu e rossa, entrambi 'pelosi' per emulare la folta pelliccia di Sonic e Knuckles. Date un'occhiata alle immagini esplicative confezionate da Microsoft per farvi un'idea dell'insolito design scelto per i controller di questo bundle speciale.