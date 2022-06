Xbox Series S x Top Gun Maverick e Stranger Things: quanto sono belle le console a tema?

Pur non raggiungendo le vette dei controller Xbox pelosi a tema Sonic, la divisione marketing di Microsoft si è data nuovamente da fare per realizzare due versioni speciali di Xbox Series S dedicate al kolossal hollywoodiano Top Gun Maverick e alla quarta stagione della serie Netflix culto di Stranger Things.

Le ultime due reinterpretazioni della "sorella minore" della famiglia di console Xbox Series X/S sono racchiuse in cofanetti celebrativi e presentano delle speciali personalizzazioni per la scocca della piattaforma e del controller.

La versione di Xbox Series S dedicata a Stranger Things 4 riprende le atmosfere oscure del Sottosopra esplorato dai protagonisti dell'ormai storica serie TV di Netflix. Il cofanetto che racchiude l'edizione di Xbox Series S a tema Top Gun Maverick, invece, si caratterizza per la serigrafia del casco da pilota di caccia sulla griglia della ventola della console, per un controller che riprende il cockpit del caccia pilotato da Maverick e, soprattutto, per la presenza di un paio di occhiali da sole con design a goccia nell'iconico stile di quelli indossati da Tom Cruise nei due film della serie cinematografica.

Date un'occhiata ai nuovi modelli promozionali di Xbox Series S e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.