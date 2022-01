Xbox Series S è meglio di Xbox One X con un SSD? La risposta nei test di DF

Dopo aver condotto delle analisi grafiche sulla tech demo UE5 Matrix Awakens, il collettivo di Digital Foundry prova a rispondere a un quesito posto ciclicamente dalla community: basta installare un SSD su Xbox One X per renderla più potente di Xbox Series S?

Sotto il profilo squisitamente computazionale, al modello midgen della passata generazione di console Microsoft non servirebbe alcuna aggiunta per superare in potenza Xbox Series S: come sottolineato in questi mesi da tutti gli analisi di settore, i 6 teraflops della GPU di Xbox One X non offrono le medesime performance dei 4 teraflops della componente grafica di Xbox Series S, e questo per via della grande differenza rappresentata dall'architettura (GCN contro RDNA2) e da fattori supplementari come CPU, supporto alle librerie DirextX 12 e hard disk.

Il team di Digital Foundry ha così provato a ridurre il gap prestazionale tra le due console Microsoft aggiungendo a Xbox One X una memoria a stato solido. I risultati ottenuti dal collettivo di "analisti tecnoludici" legato ad Eurogamer.net sono il riflesso dell'attuale contesto dominato dallo sviluppo crossgen: in taluni casi, il modello "potenziato" di Xbox One X regge brillantemente il confronto con Xbox Series S (specie in relazione alla risoluzione e al framerate), mentre in altri casi la "sorella minore" di Series X batte agilmente la versione "veloce" di One X equipaggiata con un SSD grazie al supporto nativo alla Xbox Velocity Architecture e alle funzioni nextgen come il Ray Tracing, i caricamenti fulminei e il sistema FPS Boost per la retrocompatibilità avanzata.

Tirando le somme, DF evidenzia l'ottimo equilibrio nei singoli componenti scelti dai progettisti di Microsoft per costruire l'architettura hardware di Xbox Series S e consiglia a chi possiede Xbox One X di evitare soluzioni tampone basate sull'acquisto di un SSD che, per quanto veloce, subirà sempre gli effetti del "collo di bottiglia tecnologico" rappresentato dalla CPU e dall'architettura GCN su cui si basava la passata piattaforma midgen della casa di Redmond. Col passare del tempo, e quindi con il progressivo abbandono dell'approccio crossgen allo sviluppo, il divario tecnologico e prestazionale tra Xbox One X (con o senza SSD) e Series S non potrà che crescere. Per le analisi sui singoli giochi testati da Digital Foundry, vi lasciamo al loro ultimo video approfondimento.