Xbox Series V svelata da un leak? No, è solo un fake

In queste ore si sono diffuse su Reddit e Twitter alcune speculazioni riguardo Xbox Series V, terza console Microsoft di nuova generazione che andrà ad affiancare Xbox Series S e Series X. Ma quanto c'è di vero? In realtà nulla.

Il rumor, con tanto di immagine che mostra i tre modelli della linea Xbox di nuova generazione (Series X, Series V e Series S) è nato su Reddit e si è poi diffuso su social e forum, tuttavia l'opener è stato bannato da Reddit e il topic chiuso dopo che la testata tedesca GamePro ha confermato la natura fasulla dell'immagine e dei dettagli condivisi.

La fonte parlava di una terza console di fascia media venduta a 399 dollari, ideale via di mezzo tra la fascia premium di Xbox Series X (499 euro) e la fascia economica coperta da Xbox Series S a 299 euro. Come detto, niente di tutto questo corrisponde a realtà, Xbox Series V non esiste e le uniche console Microsoft di nuova generazione annunciate sono Xbox Series X e Series S, disponibili dal 10 novembre.

E' vero che durante l'esiste si è parlato di Project Edinburgh, tuttavia questo dovrebbe essere il nome in codice di un device (stile Chromecast Ultra) pensato per l'utilizzo con xCloud e non di una console vera e propria.