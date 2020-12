Xbox Series X, 1.000 unità in mano a CrepChiefNotify: rivenditore UK cancella gli ordini

Come noto, persiste la carenza di scorte di console di nuova generazione sostanzialmente ad ogni latitudine, con Sony e Microsoft impegnate in un'operazione di fornitura di nuove unità ai rivenditori.

Gli hardware risultano tuttavia disponibili in alcuni esemplari sul mercato secondario, dove sono rivenduti a prezzi folli, con rincari anche del 100%. Su questo fronte, ha fatto particolare scalpore la dichiarazione di un gruppo organizzato dedito alla speculazione su prodotti di consumo. Quest'ultimo ha infatti affermato di recente di essersi assicurato 3.500 PS5 da rivendere a scopo di lucro. Anche le console Microsoft hanno attratto l'attenzione di CrepChiefNotify, che ha in seguito confermato di essersi aggiudicato anche oltre 1.000 Xbox Series X all'apertura degli ordini presso un noto rivenditore in data 29 novembre.

Secondo quanto riferito dalla redazione di VGC, lo store in questione sarebbe il britannico Very, che tuttavia ha di recente rilasciato un'interessante dichiarazione. Ai microfoni di Sky News, il distributore ha infatti annunciato di aver provveduto a cancellare gli ordini effettuati nella giornata di domenica. "In seguito ad un errore tecnico, - è stato riferito - alcune persone sono state in grado di effettuare ordini di PlayStation 5 e Xbox Series X per un periodo breve di tempo. Tuttavia, queste unità non sono in vendita e i clienti coinvolti riceveranno una notifica in merito alla cancellazione dell'ordine. Ci scusiamo per la confusione creata".