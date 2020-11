Xbox Series X|S: 155 mila unità vendute in UK, miglior lancio di sempre per Microsoft

Il lancio di Xbox Series X|S è stato un successo: si tratta del più grande della storia della divisione, come la stessa Microsoft ha tenuto a specificare in un comunicato stampa. Adesso i vertici della casa di Redmond possono aggiungere un altro importante risultato alla propria collezione.

Stando ad alcuni publisher che si sono messi in contatto con la redazione di VGC, Xbox Series X e Xbox Series S avrebbero venduto assieme ben 155.000 unità nel solo giorno di debutto, un risultato che lo rendono il più grande lancio della storia di Xbox anche nel Regno Unito. La nuova accoppiata next-gen è riuscita a fare meglio di Xbox One, che nel 2013 vendette 150.000 unità nei primi due giorni. Quello del Regno Unito si conferma quindi come il secondo più importante mercato per Xbox, dopo quello degli Stati Uniti d'America.

Al momento il record assoluto nel paese d'oltremanica è detenuto da PlayStation 4, che sette anni fa riuscì a piazzare 250 mila unità in due giorni. VGC ritiene che Xbox Series X e S avrebbero potuto far registrare risultati ancora migliori, se solo i negozi avessero ricevuto un maggior quantitativo di console al lancio. Al momento, entrambe risultano sold out presso i principali rivenditori del paese.