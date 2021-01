Xbox Series X|S: 60fps e altre migliorie per i giochi retrocompatibili nel corso del 2021

La retrocompatibilità è uno degli aspetti chiave su cui Microsoft sta basando la sua strategia nel settore console da alcuni anni a questa parte, e sembra proprio che i piani del colosso di Redmond continueranno ad accontentare quei giocatori interessati a costruire una legacy targata Xbox sia in campo software che hardware.

Sappiamo già che Series X|S sono in grado di far girare titoli pubblicati sulle console Microsoft nelle generazioni precedenti, ma la compagnia capitanata da Phil Spencer continua a prodigarsi per apportare diverse migliorie tecniche ai titoli Xbox, Xbox 360 e Xbox One, che si tratti di incrementare il frame-rate di gioco, alzare la risoluzione o introdurre l'HDR nativo.

Ci sono già stati giochi abbastanza fortunati da ricevere tali migliorie in questi primi due mesi di ciclo vitale delle due console next-gen, ma ci saranno altri titoli che beneficeranno dello stesso trattamento nel corso del 2021? A quanto pare sì, come ci ha tenuto a specificare su Twitter Jason Ronald, director of program management presso Xbox.

Lo stesso Ronald ha già anticipato che ci saranno ulteriori novità anche per quanto riguarda le opzioni di codivisione dei contenuti su Xbox Series X|S, nel mentre i tecnici di Microsoft sono riusciti nelle scorse ore risolvere un problema visivo legato al livello dei neri che affliggeva le due console.