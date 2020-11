Xbox Series X|S: AC Valhalla perde il supporto al Quick Resume

Nelle ultime ore sono spuntate in rete le prime conferme della rimozione da parte di Microsoft del supporto al Quick Resume per Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X e Xbox Series S.

Il gioco, che fino a qualche giorno fa supportava perfettamente la feature della nuova generazione di console Microsoft grazie alla quale si possono sospendere più giochi contemporaneamente, non permette più di sfruttare questa funzionalità. Stando a quanto dichiarato da Kotaku in un recente articolo, il colosso di Redmond avrebbe scoperto un fastidioso bug legato al Quick Resume e avrebbe di conseguenza rimosso il supporto alla feature per alcuni giochi, in attesa che software house come Ubisoft aggiornino i loro prodotti per supportare al meglio il Quick Resume. Si tratta quindi di una situazione temporanea, la quale dovrebbe tornare alla normalità in tempi brevi. Nel frattempo continuano ad essere numerosi i giochi che godono del supporto a questo sistema e tra questi troviamo anche Tell Me Why, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics, e Forza Horizon 4.

