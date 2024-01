Xbox Series X|S accoglie Indie Selects: Microsoft dà visibilità ai giochi indipendenti

Nello spirito del prezioso impegno del programma ID@Xbox di Microsoft per i videogiochi indipendenti, la casa di Redmond è lieta di annunciare l'apertura di Indie Selects, una nuova sezione di Xbox Store interamente dedicata ai titoli provenienti dalla scena indipendente.

La nuova iniziativa promossa dal team Xbox nasce per dare ulteriore visibilità alle produzioni 'underground' di sviluppatori singoli e team medio-piccoli attraverso un'apposita sezione di Xbox Store accompagnata da un hub permanente sulla dashboard di Xbox One e Xbox Series X|S.

La nuova vetrina del negozio digitale di Microsoft sarà quindi interamente dedicata ai videogiochi indipendenti che partecipano al programma ID@Xbox, proponendo una raccolta curata di titoli indie che metterà in mostra le più interessanti esperienze interattive. Il nuovo Hub Indie Selects si aggiornerà ogni mercoledì per proporre vari canali e temi.

Con il canale 'Indie in Primo Piano', ad esempio, Microsoft si ripromette di dare ampia visibilità ai giochi indipendenti consigliati direttamente dal team ID@Xbox: nelle intenzioni dichiarate dalla casa di Redmond, Indie Selects non includerà i giochi presenti nel catalogo del Game Pass, in funzione delle iniziative promozionali che coinvolgono i titoli che transitano regolarmente nel servizio in abbonamento verdecrociato.

Da qui alle prossime settimane, Indie Selects andrà arricchendosi di nuovi contenuti e strumenti per promuovere i videogiochi indipendenti e i loro sviluppatori, uno impegno che coinvolgerà anche i curatori di Xbox Wire e gli stessi ragazzi del team ID@Xbox con classifiche mensili, articoli di approfondimento e banner speciali per i videogiochi indie selezionati.