Xbox Series X|S accolgono Diablo 4 con il nuovo tema dinamico gratis

Dopo una lunga attesa, Diablo 4 è giunto finalmente tra noi e gli appassionati della serie hack 'n' slash di Blizzard si sono già tuffati tra le viscere dell'infernale Sanctuary. Se è vostro desiderio non lasciare davvero mai le tetre ambientazioni di Diablo, potreste prendere in considerazione di scaricare il nuovo tema dinamico per Xbox.

Come riportato da Klobrille, Microsoft ha recentemente reso disponibile un nuovo sfondo dinamico per i possessori di Xbox Series X|S a tema Diablo 4. La gif che potete consultare nel post riportato in calce permette di dare un primo sguardo allo sfondo, che vede la tanto splendida quanto terrificante Lilith al centro della scena. L'immagine è già divenuta iconica essendo di fatto una versione leggermente ritoccata di uno degli artwork principali con cui è stato presentato Diablo 4.

Il contenuto è completamente gratuito per tutti i posessori di Xbox Series X|S, e consente in questo modo di immergersi ancor di più nel mondo infernale di Diablo 4. Peraltro, non richiede nemmeno un download, in quanto già integrato nei file di sistema. Se siete interessati a personalizzare la vostra dashboard con questo sfondo dovrete semplicemente selezionare Impostazioni di Sistema > Generale > Personalizzazione > Sfondo personale e qui scegliere il file.



Intanto Diablo 4 si è già imposto come il gioco della serie venduto più velocemente di sempre, confermandosi immediatamente un grande successo per Activision-Blizzard.