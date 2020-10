Xbox Series X|S: accordo tra Microsoft e GameStop per la vendita di giochi digitali

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete i primi dettagli sull'accordo che vede protagonisti Microsoft e GameStop per la vendita di prodotti digitali per le console di prossima generazione: Xbox Series X e Series S.

Grazie a questo accordo, GameStop guadagnerà una piccola percentuale dalla vendita dei codici di giochi, contenuti aggiuntivi (Season Pass, V-Buck di Fortnite, Crediti per FIFA Ultimate Team e così via) e servizi ad abbonamento come Xbox Game Pass e Xbox Live Gold. In questo modo gli utenti che decideranno di acquistare una Xbox Series S, priva di lettore, potranno continuare ad acquistare nuovi titoli in negozio, magari dando in permuta vecchi giochi usati per risparmiare sul prossimo acquisto. Purtroppo non sono stati forniti dettagli più precisi sull'accordo tra le due parti e non è possibile sapere quale sia la percentuale di guadagno dell'azienda sui codici, ma sappiamo ora con certezza che potremo acquistare tutti i titoli Xbox in arrivo nei prossimi mesi anche nei negozi grazie ai classici voucher contenenti i codici da riscattare sul sito ufficiale o direttamente da console.

