Xbox Series X|S e l'acquisizione di software house giapponesi: Phil Spencer smentisce

Nel corso di un'intervista concessa da Phil Spencer a GameSpot, il boss della divisione Xbox ha confermato che il mercato giapponese è una priorità per Microsoft ma, allo stesso tempo, ha voluto smentire i rumor sulle sue manovre di acquisizione di una o più software house nipponiche.

Nel fornire un chiarimento alle voci di corridoio che in questi giorni hanno ipotizzato delle grandi manovre in seno agli Xbox Game Studios per assimilare le realtà più interessanti del panorama videoludico del Sol Levante, Spencer spiega che "non credo proprio che stia succedendo una cosa simile. Voglio dire, non sono presente a tutte le riunioni aziendali, mi riferisco solo a ciò che so. La maggior parte delle opportunità che abbiamo offerto fino ad oggi (agli sviluppatori giapponesi, ndr) sono state precedute da una relazione di lunga durata, quindi non credo che siamo lì fuori, col nostro biglietto da visita, buttando all'angolo gli sviluppatori per cercare di assumerli".

Come vi abbiamo riportato in una nostra precedente notizia, nella medesima intervista a GameSpot il dirigente di Microsoft ha poi confermato di aver giocato a Elden Ring e di esserne rimasto colpito a tal punto da definirlo come il progetto più ambizioso che sia stato mai creato da FromSoftware e da Hidetaka Miyazaki, il papà di Demon's Souls, della saga di Dark Souls, di Bloodborne e di Sekiro Shadows Die Twice.