Xbox Series X|S: addio alle batterie usa e getta con il Controller Remix Special Edition

La famiglia di accessori ufficiali per Xbox Series X|S si amplia per fare spazio a una nuova periferica realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Terra: dalle colonne di Xbox Wire, l'azienda di Redmond svela ufficialmente il pad Remix Special Edition.

Disponibile da oggi 4 aprile in preordine su Microsoft Store, il controller include una Xbox Rechargeable Battery Pack che consente ai giocatori di fruire il pad senza utilizzare batterie usa e getta, andando a tutelare così la salute dell'ambiente.

Il controller Remix Special Edition è costituito da componenti in plastica recuperata, di cui un terzo provenienti da materiali riciclati e rilavorati: ogni pad è realizzato con resine riciclate post-consumo (PCR) e con le parti colorate provenienti dai controller Xbox One rimanenti. Il procedimento adottato da Microsoft rende ogni controller Remix unico nel suo genere, con sottili variazioni, marcature e texture decorate da sfumature che richiamano le tonalità della Terra.

Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition sarà in vendita su Microsoft Store a partire dal 18 aprile al prezzo di 84,99 euro e presso i rivenditori autorizzati dal 25 aprile. Sapevate che stanno arrivando anche le Schede di Espansione 'economiche' di WD per Xbox Series X|S?