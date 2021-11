Xbox Series X|S: a un anno dal lancio, ha superato le vendite di Xbox One in Giappone

Dopo aver fatto bene in Giappone durante l'era di Xbox 360 grazie a esclusive che strizzavano l'occhio al pubblico orientale (Ninja Gaiden, ad esempio), il nome di Microsoft è diventato sempre meno popolare nel Paese del Sol Levante durante il ciclo vitale di Xbox One.

Col passare degli ultimi anni, il brand Xbox ha dunque subito un declino in Giappone, ma Phil Spencer ha costantemente dichiarato di vedere nel mercato orientale un'opportunità, e di voler rafforzare i rapporti del colosso di Redmond con gli sviluppatori nipponici. In attesa di scoprire come andrà sul lungo termine, sembra che le nuove strategie adottate dalla casa statunitense stiano già iniziando a fruttare.

Stando agli ultimi numeri di mercato diffusi da Famitsu, Xbox Series X|S ha superato in circa un anno di vita le vendite complessive di Xbox One in Giappone. I due modelli della piattaforma next-gen hanno totalizzato 116.122 unità piazzate, superiori alle 114.726 di Xbox One. Da qui in avanti sarà una rincorsa alle cifre dell'originale Xbox (quasi 500.000 unità) e Xbox 360 (1.6 milioni).

Nonostante questo traguardo, Xbox Series X|S continua a totalizzare numeri molto più bassi rispetto a quelli di PlayStation e Nintendo Switch in Giappone, e Microsoft dovrà continuare a lavorare duramente se vuole espandere ancor di più il proprio brand in terra orientale.