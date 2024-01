Xbox Series X|S: l'annuncio del nuovo controller potrebbe essere imminente

Nei giorni scorsi, un noto leaker ha anticipato l'arrivo di due nuove varianti dell'Xbox Controller, ed un recente avvistamento sulle pagine di Amazon lasciano credere che un annuncio da parte di Microsoft arriverà nel corso delle prossime ore.

Per quanto probabile, non è detto che il controller avvistato da Wario64 corrisponda ad una delle due varianti citate dal leaker bilbill-kun. Tutto ciò che sappiamo al momento è che il pad arriverà al prezzo di 69,99 dollari a fine febbraio.

Tra le possibilità non è da scartare il controller a tema Elden Ring Shadow of the Eldtree, trapelato nelle scorse giornate e che sembra peraltro suggerire un lancio non troppo distante del DLC del GDR FromSoftware. Altri ancora sperano possa trattarsi del controller Sebile, un pad potenziato e migliorato per console Xbox di cui abbiamo per la prima volta preso visione tramite i leak del caso Microsoft vs FTC. Ad oggi, però, il colosso di Redmond non ha mai parlato pubblicamente del progetto, ed è plausibile che dovremo attendere più tempo prima del suo lancio sul mercato.

Al momento, comunque, non ci sono informazioni certe e non ci rimane che attendere un eventuale annuncio da parte di Microsoft, che a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime ore.