Xbox Series X|S approdano in Cina: prezzo e data per il debutto next-gen

A stretto giro dall'annuncio dell'avvio dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox, Microsoft rende noto un importante passaggio commerciale che vede protagonista la nuova generazione di console.

Il colosso di Redmond ha infatti confermato il calendario di distribuzione di Xbox Series X e Xbox Series S sul mercato cinese. Tramite il proprio canale social Weibo, la dirigenza verdecrociata ha annunciato l'intenzione di avviare la commercializzazione dei due hardware a partire dal prossimo mese, con l'appuntamento fissato per la giornata del 10 giugno 2021.



Prima di tale scadenza, tuttavia, la community di appassionati residente in Repubblica Popolare Cinese potrà procedere con i preordini di Xbox Series X e Xbox Series S tramite i canali del Microsoft Store. Le prevendite, in particolare, apriranno a brevissimo, con il 19 maggio pronto a fare da data spartiacque. Sul gigantesco mercato asiatico, Xbox Series X sarà proposta al prezzo di listino di 3.899 Yuan, (circa 500 euro al cambio attuale), mentre la "sorella minore" Xbox Series S sarà proposta al prezzo di 2.399 Yuan (circa 305 euro al cambio attuale).



Il colossale mercato asiatico consente l'ingresso a Microsoft, ma anche a Sony, con il lancio di PS5 in Cina atteso a partire dalla giornata di domani, sabato 15 maggio 2021.