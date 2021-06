Xbox Series X|S: arriva in Alpha l'update del controller che sistema le disconnessioni

Nel corso della serata è stato annunciato da parte di Microsoft l'arrivo di un nuovo aggiornamento in versione Alpha del firmware per i controller di ultima generazione per Xbox Series X|S.

L'aggiornamento in questione è al momento riservato ai soli membri Alpha Skip di Xbox Insider e dovrebbe approdare sulle console di tutti gli altri giocatori nel giro di qualche settimana. Stando a quanto dichiarato dal colosso di Redmond sul sito ufficiale, installando questo update sui controller Xbox Series X|S si riducono i problemi di disconnessione che in molti lamentano durante l'utilizzo della periferica senza fili. I tester dei futuri aggiornamenti Xbox potranno anche provare in anticipo il prossimo aggiornamento della console, il quale non sembra introdurre nessuna nuova feature ma solo una serie di fix a problemi noti e legati a piccole problematiche riscontrate da qualche giocatore. Vi ricordiamo che per poter aggiornare il controller è obbligatorio collegare il dispositivo alla console tramite un cavo USB di tipo C e non è possibile eseguire la procedure in modalità wireless.

A proposito di pad Microsoft, avete già dato un'occhiata agli splendidi controller a tema Pokemon creati dagli utenti sul sito Xbox Design Lab? Non dimenticate inoltre che da ieri i server di xCloud sono stati aggiornati con l'hardware di Xbox Series X.