Xbox Series X|S, arriva un nuovo controller Elite Series 2: l'avvistamento

Mentre sull'orizzonte verdecrociato si addensano indiscrezioni relative all'ingresso in Beta di Redfall, un secondo avvistamento coinvolge ulteriormente il mondo Microsoft.

Dalle profondità di Twitter spuntano infatti due scatti che sembrano ritrarre una nuova variante di controller Elite Series 2. Come potete facilmente verificare in calce a questa news, le immagini immortalano infatti un modello del pad Microsoft caratterizzato da colorazione bianca. Al momento inedita, quest'ultima potrebbe essere dunque stata scelta per la nuova declinazione del pad Elite Series 2.

Per quanto non particolarmente dettagliati, gli scatti diffusi su Twitter sembrano invece escludere la possibilità di trovarsi di fronte ad una nuova iterazione della linea di controller Elite Series. I dettagli che traspaiono dalle immagini, al contrario, spingono nella direzione di una semplice variante di tonalità per il già esistente controller Elite Series 2 pensato per console Xbox.



Al momento, lo ricordiamo, non vi è stato alcun annuncio ufficiale in merito da parte del colosso di Redmond: per maggiori dettagli sull'esistenza dell'eventuale nuovo controller sarà dunque necessario attendere. Nel frattempo, il mondo Xbox celebra la Festa della Donna, con una serie di iniziative pensate per rendere omaggio all'8 marzo, tra campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi per ONG attive nel campo della rappresentatività femminile nel mondo gaming.