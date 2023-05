Xbox Series X|S, arriva l'Update di Maggio: Quest più 'accessibili' con Microsoft Rewards

In attesa della Dashboard 2023 ridisegnata di Xbox Series X|S, Microsoft si premura di lanciare l'aggiornamento firmware di maggio 2023 su tutte le console Xbox di questa e della passata generazione: andiamo alla scoperta delle novità più importanti.

Il rollout dell'aggiornamento firmware delle piattaforme verdecrociate parte quest'oggi, mercoledì 10 maggio, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X|S, portando con sé delle piccole ma sostanziali migliorie all'esperienza di gioco, alla fruibilità delle schede e all'accessibilità di funzioni come le Quest di Microsoft Rewards.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla prima novità elencata dai curatori di Xbox Wire: la possibilità di visualizzare il gamertag Xbox dei propri amici connessi a Discord tramite chat vocale. L'altra modifica apportata dalla casa di Redmond coinvolge anche l'utenza PC e mobile con i nuovi filtri da applicare per effettuare la ricerca dei giochi desiderati nel Microsoft Store su Xbox.com.

Il nuovo software di sistema di Xbox One e Series X|S porta in dote anche un aggiornamento del firmware di tutti i controller wireless per Xbox, ivi compresi i controller Xbox Elite Series 2 e l'Xbox Adaptive Controller. L'update in questione corregge un bug del sistema di ricarica e il problema della disconnessione nei giochi fruiti in 4K, 120Hz e con VRR abilitato mentre si utilizzano delle cuffie.

L'update firmware delle console Xbox introduce infine una nuova scheda per le Ricompense da sbloccare completando le Quest di Microsoft Rewards: l'intenzione di Microsoft è quella di facilitare la ricerca delle Missioni e renderle più accessibili agli utenti Xbox iscritti a Xbox Game Pass e al tier Ultimate del servizio in abbonamento.

Sapevate che negli USA c'è stato un taglio di prezzo permanente per le Schede di Espansione di Xbox Series X|S?