Xbox Series X|S, arriva l'Update di Novembre: Compact Mode su PC e tante novità

Alle già ricche novità dell'aggiornamento firmware di ottobre su Xbox Series X|S si sommano le numerose migliorie, ottimizzazioni e aggiunte dell'Update di Novembre, un intervento che interessa sia l'ecosistema Xbox che PC Windows.

La prima e, forse, più interessante novità di questo aggiornamento riguarda l'introduzione della Modalità Compatta per l'app Xbox su PC, una versione studiata per rendere ancora più accessibile e 'leggibile' l'applicazione verdecrociata su dispositivi come ROG Ally di Asus e Legion Go di Lenovo.

La Compact Mode dell'app Xbox riformula ogni elemento estetico e funzionale dell'interfaccia dell'applicazione per renderla più intuitiva e fruibile a prescindere dalla risoluzione e dalla dimensione dello schermo del proprio dispositivo Windows preferito.

Con l'arrivo costante di nuovi videogiochi e vantaggi su Game Pass, i progettisti della casa di Redmond intervengono anche sulle notifiche dell'app Xbox su PC e console per migliorarne l'integrazione con i rispettivi ecosistemi software. Di particolare interesse sono poi gli interventi compiuti da Microsoft per garantire la massima compatibilità di Xbox con le tastiere basate su layout giapponese, semplificare l'esperienza utente nella diagnosi e nella risoluzione dei problemi e migliorare le notizie legate alla Lista dei Desideri.

Con l'Update di Novembre di Xbox Series X|S e One troviamo anche un nuovo sistema di autenticazione telefonica per il riscatto dei premi e l'aggiornamento del firmware dei controller wireless ufficiali Xbox per correggere i bug riscontrati nel sistema di mappatura dei tasti su Elite Series 2 e Xbox Adaptive Controller.