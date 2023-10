Xbox Series X|S, arriva l'Update di ottobre: tutte le novità dell'aggiornamento firmware

Mentre Microsoft Gaming riorganizza i vertici dirigenziali del team Xbox, la famiglia di console verdecrociate riceve l'Update di ottobre, un aggiornamento foriero di novità per gli utenti Xbox Series X|S e One.

Nell'ottica di un costante rinnovamento dell'esperienza utente e delle funzionalità della dashboard delle console Xbox, i programmatori del colosso tecnologico di Redmond hanno tratto spunto dai feedback della community per arricchire e ottimizzare ulteriormente l'offerta contenutistica dell'interfaccia di Xbox Series X|S e One.

L'ultimo aggiornamento porta in dote una delle funzioni più richieste in tema di accessibilità, ovvero la possibilità di mappare su tastiera i pulsanti di Xbox Adaptive Controller e Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Il sistema di rimappatura espande le capacità di input dei controller, facilitando la fruizione dei giochi con funzioni di accessibilità limitate o che sono sprovvisti di opzioni standard per il remapping dei tasti.

L'Update di ottobre 2023 rende inoltre più semplice importare le acquisizioni dei giochi Xbox su Clipchamp, l'editor video integrato su PC Windows e accessibile via browser che permette agli utenti di modificare celermente le sequenze catturate nel corso delle partite. Sempre grazie all'aggiornamento di ottobre di Xbox Series X|S e One viene implementato un nuovo sistema per gestire le preferenze nella condivisione dei dati diagnostici e introdotto in via sperimentale un sistema per consentire agli amici di accedere ai videogiochi in esecuzione direttamente dal profilo.

