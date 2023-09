Xbox Series X|S, arriva l'Update di Settembre: streaming Discord e tante novità

A poche ore dal lancio ufficiale di Starfield, Microsoft fa un'altra sorpresa alla community Xbox annunciando l'avvenuto rollout dell'Update di Settembre di Xbox Series X|S e One, un aggiornamento che apporta tante aggiunte, ottimizzazioni e migliorie all'interfaccia e alle funzionalità delle piattaforme verdecrociate.

Come di consueto, ad illustrarci le ricche novità previste dall'aggiornamento firmware di settembre delle console Xbox sono i ragazzi del 'blog istituzionale' di Xbox Wire con un ricco approfondimento che descrive con dovizia di particolari tutti gli interventi compiuti dai programmatori della casa di Redmond.

La prima novità elencata da Microsoft è quella legata allo streaming su Discord dei giochi Xbox, una funzionalità già sperimentata nelle scorse settimane dai tester del programma Xbox Insiders. A partire da questa settimana, quindi, tutti gli utenti Xbox Series X|S e One possono trasmettere il gameplay della propria partita agli amici di Discord, a patto ovviamente di collegare il proprio account Xbox a quello della nota piattaforma di messaggistica (ma non solo).

Un'altra grande novità dell'Update di Settembre delle console Xbox è rappresentata dalle modifiche apportate al sistema di gestione del VRR su Xbox Series X|S: gli utenti Xbox possono decidere se abilitare sempre il Variable Refresh Rate o se, al contrario, limitarlo ai soli videogiochi e 'bloccarlo' nella fruizione di contenuti multimediali su app come YouTube o altri servizi di streaming TV.

L'aggiornamento settembrino del firmware verdecrociato porta in dote anche un nuovo link per visualizzare e riscattare le Ricompense direttamente dalla barra laterale, la possibilità di attivare l'opzione per chiedere di partecipare alla sessione di gioco avviata da un amico, un rinnovamento della sezione Lista dei Desideri dello Store Microsoft e la possibilità di associare facilmente nuovi accessori alla console.

In aggiunta a queste migliorie, e alle immancabili ottimizzazioni dell'App Xbox ufficiale su PC, è poi importante segnalare l'introduzione della moderazione vocale reattiva per le chat moleste su Xbox: , il nuovo sistema permette ai giocatori di acquisire clip audio di 60 secondi nelle chat vocali e di segnalare a Microsoft eventuali molestie, abusi, minacce e comportamenti inappropriati. Le clip acquisite, sottolinea il team Xbox, vengono eliminate 24 ore dopo la loro registrazione, con la console che invia una notifica al giocatore per segnalarne l'imminente cancellazione.