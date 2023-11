Xbox Series X|S: in arrivo una profonda revisione dell'app Xbox Rewards?

Il sistema dei Punti Microsoft Rewards su console Xbox, una delle funzionalità più apprezzate dalla community verdecrociata, potrebbe subire delle profonde modifiche già a partire da dicembre: a suggerirlo è un messaggio ricevuto da diversi utenti Xbox.

Stando a quanto descritto da coloro che affermano di aver ricevuto questo messaggio, la casa di Redmond sarebbe in procinto di riorganizzare il sistema dei Microsoft Rewards partendo dall'app Xbox. Nel messaggio, che sembrerebbe essere autentico, si legge infatti che Microsoft sarebbe ormai prossima a "ricreare, semplificare e integrare l'esperienza Rewards su Xbox, concentrando tutto sul gameplay e sulle attività che i giocatori amano di più. Con il nuovo Hub Rewards su Xbox, i giocatori non avranno più bisogno di avere app separate per guadagnare o riscattare Punti Rewards".

In base a quanto emerso da questo avviso, a partire dal mese di dicembre il colosso tecnologico statunitense non dovrebbe più pubblicare le offerte nell'app Microsoft Rewards su Xbox in funzione, appunto, del lancio del nuovo Hub Rewards: "Fondamentalmente, questa modifica ha lo scopo di semplificare e ottimizzare l'esperienza dei giocatori e aiutarli ad accedere a tutte le offerte e attività relative a Xbox tramite un'unica, comoda posizione. Le serie settimanali delle attuali attività Rewards continueranno fino alla fine di novembre, dopodiché verranno disattivate dall'app. Xbox Rewards rimarrà parte del programma Microsoft Rewards e tutti i punti guadagnati su Xbox continueranno ad essere utilizzabili in altre parti del programma".

A voler dar retta a questo avviso, quindi, da dicembre tutte le attività proposte dall'app Xbox Rewards su console confluiranno nel nuovo Hub Microsoft Rewards: non è chiaro, ad ogni modo, se ci saranno delle ulteriori modifiche alla tipologia di attività da poter svolgere e, soprattutto, se verrà ridotto (o magari aumentato) il volume totale di Punti Rewards da poter riscattare mensilmente con il proprio account. In attesa di scoprirlo, vi lasciamo al nostro approfondimento sui videogiochi Xbox più belli del 2023 e sulla migliore esclusiva Microsoft dell'anno.