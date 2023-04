Xbox Series X|S, benvenuto Update di Aprile! Ecco le sorprese del nuovo firmware

Dopo la scorpacciata di annunci dell'ID@Xbox Showcase, i curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire elencano le novità dell'Update di Aprile 2023 che interesserà presto le console verdecrociate di questa e della passata generazione. Scopriamo tutte le aggiunte previste dal nuovo firmware di Xbox Series X|S e One.

Il rollout dell'aggiornamento firmware di aprile partirà questa settimana e porterà in dote degli interventi di ottimizzazione per l'interfaccia e le funzionalità di risparmio energetico delle console Xbox.

Tra le novità più dirimenti dell'Update di Aprile di Xbox Series X|S e One troviamo il redesign della cosiddetta Xbox Search Experience, il sistema adottato da Microsoft per consentirci di cercare giochi, applicazioni e contenuti multimediali all'interno della propria console, nel catalogo di Xbox Game Pass e nel database di Xbox Store. La nuova 'esperienza di ricerca' promessa dalla casa di Redmond avrà un aspetto ammodernato e proporrà numerose opzioni per filtrare i risultati per categorie di contenuto, per generi di videogiochi e altro ancora; non mancheranno poi delle funzioni per cercare contenuti su YouTube all'interno delle schede Film e TV.

L'aggiornamento di aprile introdurrà anche delle opzioni aggiuntive per il risparmio energetico di Xbox Series X|S e Xbox One, con l'impostazione dell'orario di arresto totale del sistema: i giocatori avranno così modo di regolare le ore di attività, in modo tale che la console sia pronta a riattivarsi velocemente nelle fasce orarie in cui si è soliti giocare. In questo modo, la console si spegnerà completamente nelle ore di inattività, assorbendo solo 0,5 watt rispetto ai 10-15 watt della modalità di riavvio veloce. Nel link in calce alla notizia trovate tutti i dettagli nell'articolo di approfondimento condiviso da Microsoft sulle pagine di Xbox Wire.