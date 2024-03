Xbox Series X|S: calibrazione degli analogici e comandi touch spiegati bene da Xbox Italia

Dopo aver fatto da grancassa mediatica all'annuncio del secondo Xbox Partner Preview, il team social di Xbox Italia pubblica un interessante video approfondimento sulle principali novità che interessano l'ultimo Update Firmware di Xbox Series X|S e One.

Il filmato esplicativo datoci in pasto da Xbox Italia, che in quanto tale è completamente doppiato in italiano, descrive con dovizia di particolari le due funzioni più interessanti dell'Update Firmware di Febbraio di Xbox Series X|S, ovvero il sistema di ricalibrazione degli analogici e i controlli touch 'universali'.

Il video di Xbox Italia parte proprio da quest'ultima novità per illustrare i benefici garantiti dall'introduzione dei controlli personalizzati di Xbox Cloud Gaming per offrire agli utenti la possibilità di accedere in remoto ai giochi nella libreria della propria console, il tutto attraverso una configurazione di base dei comandi touch per la maggior parte dei titoli che ne erano sprovvisti.

Quanto al sistema 'aggiusta-levette' di Xbox Series X|S, nel trailer vengono descritti i passaggi da compiere per servirsi dell'app Accessori Xbox e aggiustare il controller senza chiamare necessariamente l'Assistenza Clienti e mandare in riparazione il pad a causa dell'allentamento delle componenti meccaniche deputate a gestire la 'zona morta' degli analogici. Si tratta quindi di uno strumento di messa a punto particolarmente valido, nonché una soluzione 'salva-tempo' per coloro che sono incappati in questo genere di problemi.