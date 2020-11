Xbox Series X|S e COD Black Ops Cold War hanno messo in crisi la rete in UK

Il lancio di Xbox Series X|S è stato un successo: il boss della divisione, Phil Spencer, ha affermato che è stato il più grande della storia di Xbox. Hanno tanto di che festeggiare dalle parti di Redmond, lo stesso non si può dire per le molti internauti britannici che nulla hanno avuto a che fare con l'arrivo della nuova console...

Stando a quanto riferito dalla BBC, nel Regno Unito il giorno del lancio di Xbox Series X e S è stato registrato un aumento esponenziale del traffico in rete, che ha messo in seria difficoltà tutti i principali Internet Service Provider (ISP), causando una diminuzione della velocità di download e upload per tutti i clienti del paese d'oltremanica. BT, Virgin Media, TalkTalk, Vodafone, City Fibre e Zen Internet hanno tutti riferito le medesime problematiche, e sono concordi nell'attribuirle in larga parte al lancio di Xbox Series X e S, che ha visto molti giocatori collegarsi a Xbox Live simultaneamente, e allo scaricamento di un quantitativo molto elevato di dati, riconducibile principalmente ai preload di Call of Duty Black Ops Cold War.

Tutti i provider si stanno ora preparando per domani 13 novembre, giorno che vedrà il lancio ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War e, presumibilmente, un nuovo picco del traffico internet. Il gioco, ricordiamo, pesa ben 136 GB su Xbox Series X...