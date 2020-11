Xbox Series X|S: come attivare l'assistente vocale Alexa

Avete appena acquistato una console di nuova generazione Microsoft e vorreste sfruttarne la compatibilità con l'assistente vocale Alexa? Allora seguite i nostri consigli per controllare le vostre Xbox Series X e Xbox Series S tramite uno dei tanti dispositivi targati Amazon.

Come abilitare l'assistente vocale sulle console Xbox

Il primo passaggio per sfruttare i vostri dispositivi Amazon con la console Microsoft consiste nell'attivazione del supporto agli assistenti digitali. Accendete la vostra Xbox Series X|S, entrate nella schermata delle impostazioni e selezionate la voce "Assistenti digitali" nel menu "Dispositivi e connessioni". Vi si aprirà una pagina con diverse opzioni ma a voi interessa mettere la spunta solo su una di queste, ovvero "Abilita assistenti digitali". Fatto ciò non vi resta altro da fare sulla console e il resto del procedimento va effettuato tramite PC o smartphone.

Come attivare la skill Xbox di Alexa

Configurata la console vi toccherà accedere con il vostro account Amazon al sito ufficiale di Alexa e selezionare la voce "Skill" nella colonna situata nella parte sinistra dello schermo. Nella barra di ricerca scrivete la parola "Xbox", così da far spuntare nell'elenco la relativa applicazione e selezionatela. A questo punto dovete abilitare la skill e cliccare sul tasto "Impostazioni" in alto per effettuare il login al vostro account Xbox Live e poi effettuare la ricerca della console, che deve essere accesa durante questa fase. Una volta trovata la console non dovrete fare altro, poiché sarà già correttamente collegata alla vostra rete e sarà predisposta a ricevere comandi.

Al momento è possibile utilizzare l'applicazione Alexa o i vari dispositivi come Echo Dot e tutti gli altri prodotti della serie per dare alcuni semplici comandi: alzare o abbassare il volume, avviare giochi o applicazioni e spegnere/accendere la console. Nel caso in cui voleste accendere la console con i comandi vocali, va precisato che è fondamentale che la modalità Risparmio Energetico sia disattivata, altrimenti questa opzione non potrà funzionare.

