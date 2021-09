Xbox Series X|S: come attivare il Dolby Vision e verificare la compatibilità delle TV

Nel corso delle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento software per Xbox Series X e Xbox Series S che abilità il supporto al Dolby Vision in alcuni giochi. Scopriamo insieme come fare per comprendere se un TV supporta tale funzionalità e quali sono i passaggi da seguire per attivarla.

Come verificare se una TV supporta il Dolby Vision

Prima di procedere con la guida su come attivare il Dolby Vision, è fondamentale verificare che il pannello che state utilizzando supporti questa modalità e per farlo è possibile sfruttare il semplice sistema integrato nel software di sistema delle console di ultima generazione Microsoft. Aprite il menu delle impostazioni, selezionate "Generali" e poi "Opzioni di visualizzazione e TV" per accedere al menu delle opzioni video. A questo punto cliccate su "Dettagli TV 4K" per visualizzare una schermata con tutte le informazioni riguardanti il vostro monitor/televisore. Nel caso in cui dovesse esserci una spunta verde in corrispondenza della voce "La tua TV supporta il Dolby Vision per i giochi fino a 60Hz/120Hz in 4K", allora potete procedere con il passaggio successivo e attivare questa funzionalità.

Come attivare il Dolby Vision su Xbox

Una volta sicuri che il vostro televisore supporti il Dolby Vision, seguite lo stesso percorso che avete seguito nel precedente passaggio per accedere al menu delle opzioni video (Impostazioni -> Generali -> Opzioni di visualizzazione e TV). In questo menu dovete quindi scegliere "Modalità video", così da accedere ad una nuova schermata nella quale è possibile attivare o disattivare numerose funzionalità. Assicuratevi quindi di mettere la spunta sia su "Consenti Dolby Vision" che su "Dolby Vision per i giochi", entrambe situate alle ultime posizioni nella colonna a destra della schermata, e riavviate la console per essere sicuri che i cambiamenti abbiano effetto.

A questo punto non dovete fare altro che avviare uno dei giochi che supportano il Dolby Vision su Xbox Series X|S.