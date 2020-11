Xbox Series X|S: come funziona e a cosa serve il tasto Share

Come avrete sicuramente notato impugnando il nuovo controller di Xbox Series X o Xbox Series X, al centro della periferica è stato aggiunto un nuovo tasto con sopra l'icona della condivisione della console Microsoft. Scopriamo insieme qual è la sua utilità e come fare per utilizzarlo.

Innanzitutto precisiamo che il nuovo tasto non serve ad eseguire azioni impossibili per chi vuole utilizzare il vecchio modello di controller e si limita a semplificare l'esecuzione di specifiche funzioni come la cattura di uno screenshot o la registrazione di una breve clip video. La singola pressione del tasto fa in modo che venga catturata un'immagine, salvata nella memoria interna della console e poi condivisa automaticamente su Xbox Live, così che possiate poi ritrovarla nell'app ufficiale su PC, smartphone e tablet. In maniera pressoché identica, la doppia pressione del tasto registra una breve clip di gioco con gli ultimi 30 secondi e poi li condivide sulla piattaforma Microsoft. Queste impostazioni sono quelle di default ma possono essere cambiate premendo il tasto Xbox (quello centrale), scorrendo con il tasto RB fino a raggiungere il menu "Acquisisci e condividi" e poi selezionando l'ultima voce in basso, "Impostazioni di acquisizione". Tramite questa schermata si può decidere quali funzioni assegnare al tasto, cambiare la durata e la risoluzione delle clip e fare in modo che i file multimediali vengano caricati o meno in maniera automatica. Va infine precisato che le console della famiglia Xbox non consentono agli utenti di catturare filmati o immagini nella dashboard e quindi il tasto entra in funzione solo ed esclusivamente quando ci si trova all'interno di un gioco.

Nel caso in cui foste curiosi di sapere altro sulle nuove console, vi invitiamo a dare un'occhiata alle 5 impostazioni da regolare assolutamente al primo avvio di Xbox Series X|S.