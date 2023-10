Xbox Series X|S, è l'ora del controller d'oro! Microsoft svela il pad Gold Shadow

Dopo il commento di Phil Spencer al gigantesco leak di Xbox, Microsoft annuncia ufficialmente il controller Xbox Gold Shadow Special Edition, il nuovo pad della famiglia Xbox Series X|S.

L'ultimo arrivato nella già ampia collezione di Xbox Wireless Controller è caratterizzato da un design dorato, con tanto di sfumature metalliche cangianti sulla scocca frontale che contribuiscono a dare ulteriore profondità al pad e a metterne in risalto i dettagli dei trigger, dei tasti e degli analogici.

Il particolare del design dorato con sfumature metalliche viene ripreso anche dal D-Pad, mentre sul fronte delle funzionalità il controller Gold Shadow risulta essere perfettamente identico agli altri modelli ufficiali del controller di Xbox Series X|S: spazio perciò alle impugnature antiscivolo su grilletti e pulsanti dorsali, alla tecnologia Bluetooth, al design ibrido della croce direzionale e alla mappatura dei pulsanti.

Il nuovo pad dorato del team Xbox è disponibile in preordine da oggi 3 ottobre su Microsoft Store al prezzo di 69,99 euro, con spedizioni (gratuite e con successiva possibilità di reso) che partiranno nella giornata di martedì 17 ottobre. Per rimanere in orbita verdecrociata, qui trovate l'elenco dei nuovi giochi di ottobre su Game Pass, da Forza Motorsport a Like a Dragon Ishin passando per The Lamplighter's League e Warhammer 40,000 Darktide su Xbox Series X|S e cloud.