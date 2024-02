Xbox Series X|S: controlli touch customizzati per oltre 100 giochi con il nuovo Update

Lo strumento aggiusta-levette dell'Update di Febbraio di Xbox Series X|S non è l'unica novità dell'ultimo aggiornamento firmware delle console Microsoft di questa e della passata generazione: una volta installato, l'update sblocca infatti l'accesso ai controlli touch customizzati in oltre cento videogiochi.

Come spiegato dal Team Xbox sulle pagine del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, il nuovo aggiornamento firmware porta in dote i controlli touch universali su Xbox Series X|S e, con essi, la possibilità di navigare in remoto nella dashboard e di fruire qualsiasi videogioco senza l'ausilio di un controller Bluetooth.

La nuova funzionalità che consente l'accesso in remoto ai giochi nella libreria della propria console Xbox attinge al medesimo layout dei controlli personalizzati di Xbox Cloud Gaming, da qui la possibilità di accedere ai controlli customizzati su mobile in oltre cento titoli della ludoteca dei sistemi verdecrociati.

Tra i tanti videogiochi che traggono beneficio dal lavoro svolto dal team Cloud Gaming di Xbox, e che possono essere eseguiti in remoto con layout di comandi personalizzati, troviamo Minecraft Dungeons, Psychonauts 2, Sea of Thieves e tantissimi altri titoli. A proposito di Sea of Thieves: eccovi le ultime anticipazioni di Tom Warren sui giochi Xbox in arrivo su PS5 e Switch.