Xbox Series X|S: controlli touch 'universali' con la beta dell'app iOS e Android

Nel (più che logico) terremoto mediatico scatenato dall'annuncio dei 1.900 licenziamenti di Microsoft Gaming è passata in secondo piano la notizia dell'integrazione dei controlli touch 'universali' nella nuova versione in beta dell'app Xbox per sistemi iOS e Android.

L'implementazione dei controlli touch e dei relativi comandi virtuali fruibili da tablet e smartphone iOS e Android consente agli utenti di sfruttare il proprio dispositivo mobile per navigare in remoto nella dashboard di Xbox One e Xbox Series X|S e, soprattutto, di fruire qualsiasi tipo di videogioco senza l'ausilio di un controller Bluetooth.

Il layout dei comandi virtuali integrati nella versione in beta dell'app Xbox sono identici a quelli già presenti nei videogiochi accessibili tramite Xbox Cloud Gaming, con tanto di pulsanti sovraimpressi a schermo che permettono agli utenti di esplorare i menu della propria console verdecrociata e divertirsi con i titoli in catalogo, il tutto senza la necessità di collegare un controller accessorio.

Come facilmente intuibile, si tratta di una soluzione 'di emergenza' che non nasce per sostituire l'esperienza di gioco offerta dai controller tradizionali e dai pad Bluetooth, sia in ragione della maggiore latenza di input che in funzione della scarsa ergonomia garantita dai dispositivi mobile.

Considerando però le future prospettive di crescita del cloud gaming, e della fetta sempre più ampia di utenti che guarda con interesse al game streaming, l'integrazione dei controlli touch 'universali' nell'app Xbox va nella direzione indicata da Microsoft nella strategia a medio-lungo termine con il supporto al servizio conosciuto originariamente come xCloud, e questo per tacere della possibile apertura di Xbox Mobile Store nel 2024 auspicata da Phil Spencer.