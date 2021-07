Xbox Series X|S in crescita in UK, ma PS5 mantiene la prima posizione in classifica

Stando ai dati diffusi da GfK, sia Xbox Series X|S che Nintendo Switch hanno registrato un'impennata delle proprie vendite nel Regno Unito nel corso del mese di giugno. Tuttavia, questo non è bastato per spodestare PS5, che mantiene salda la prima posizione in territorio britannico.

Le vendite delle console da gaming sono aumentate del 6% in UK a giugno, con PlayStation 5 che è risultata essere la console di maggior successo, al netto di un quantitativo di scorte inferiore rispetto al mese di maggio. Al secondo posto si piazza Xbox Series X|S, seguita da Nintendo Switch. In totale abbiamo circa 183.000 console acquistate dai consumatori nel periodo preso in considerazione.

Il mercato del gaming continua a crescere in UK: le 1.1 milioni di console vendute nei primi sei mesi del 2021 rappresentano un incremento del 25% rispetto ai numeri dello scorso anno. PS5 si conferma come la piattaforma più in voga, mentre al secondo posto troviamo Switch e a chiudere il podio Xbox Series X|S.

Un aumento del 19% rispetto al mese di maggio si registra anche nel campo degli accessori, con il DualSense che continua ad essere il prodotto più ricercato dai consumatori. Se rapportati ai numeri del 2020 in questo stesso periodo, abbiamo tuttavia un calo del 19.6% di accessori e periferiche vendute.

Per quanto riguarda il lato software, Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 ha debuttato alla grande ma non è riuscito a fare meglio del solito FIFA 21.