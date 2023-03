Xbox Series X|S: il lato 'croccante' dei Controller Elite nel folle spot di Microsoft

L'esplosione di colori di Xbox Design Lab è al centro del nuovo, bizzarro spot confezionato da Microsoft per esaltare le grandi possibilità di personalizzazione di Xbox Elite Controller Series 2.

Nel filmato promozionale appena sfornato dalle fucine creative della casa di Redmond, i gusti di tre appassionati di videogiochi per una colazione a base di cereali si riflettono nelle diverse colorazioni di Xbox Elite Controller Series 2 da sfoggiare tra una partita e l'altra.

"Alimenta la tua passione per i videogiochi con ciò che ti rende un Elite!", esclama il buffo omino-controller del fittizio spot dei cereali con cui Microsoft esorta la community a guardare ai nuovi Xbox Elite Controller Series 2 come a un'estensione della propria personalità e dei gusti in tema di esperienze videoludiche da vivere su PC e piattaforme Xbox.

Proprio come per la scelta dei cereali preferiti con cui iniziare la giornata, la nuova mascotte in calzamaglia del team Xbox ricorda quindi agli appassionati che "indipendentemente dai tuoi gusti, Elite ti offre la migliore esperienza adatta al tuo stile di gioco".

Per l'occasione, Microsoft ha aperto anche una nuova sezione su Xbox.com interamente dedicata alla famiglia di controller Elite, ivi comprese le versioni personalizzabili tramite Xbox Design Lab e il nuovo Xbox Elite Controller Series 2 Core.