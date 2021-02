Xbox Series X|S: le Cuffie Wireless apparvero in uno spot con Daniel Kaluuya ad ottobre

Microsoft l'ha fatto ancora: dopo essersi presa gioco di noi mostrando Xbox Series S prima che la console venisse annunciata ufficialmente, il colosso di Redmond si è divertito a "nasconderci in piena vista" anche le Cuffie Wireless per Xbox presentate oggi, e realizzate per godere di un'esperienza next-gen più immersiva che mai.

Come fatto notare dall'utente Twitter Patrick Maka, e poi confermato dall'account ufficiale di Xbox, Microsoft aveva diffuso ad ottobre 2020 uno spot promozionale dedicato al lancio di Series X, in cui compariva il noto attore Daniel Kaluuya. Ebbene, proprio l'interprete di Black Panther indossava nel corso del filmato le Cuffie Wireless di cui noi siamo venuti a conoscenza soltanto oggi.

"Non nascondiamo sempre le cose in piena vista... Ma quando lo facciamo, si tratta di hardware eccezionale", è stato il sardonico cinguettio con cui Xbox ha dato conferma al tutto, e che potete trovare in calce alla notizia.

Phil Spencer in persona riuscì a burlare in tutta scioltezza i giocatori nel corso di un live streaming a luglio, in cui si intravedeva una Xbox Series S posizionata strategicamente tra i ripiani della libreria alle spalle del leader di Xbox. Si tratta sicuramente di iniziative simpatiche, con cui la casa di Redmond sta riuscendo ad entrare in contatto con i suoi fan in modo divertente e inaspettatamente vivace.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che tra le caratteristiche principali delle Cuffie Wireless ufficiali Xbox, abbiamo il supporto alle principali tecnologie di audio spacial tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X; presenti anche la riduzione dei rumori di fondo, un sistema di disattivazione automatica del microfono e un'ergonomia garantita dal design flessibile e leggero con fascia regolabile. Le cuffie possono essere collegate anche ai vostri tablet o smartphone tramite Bluetooth, device sui quali potreste decidere di sfruttare prossimamente le potenzialità di xCloud.