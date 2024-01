Xbox Series X|S, il Design Lab si espande: arrivano i controller Vapor personalizzabili!

Dopo aver celebrato l'espansione 'cosmica' di Xbox Design Lab, assistiamo all'ingresso della nuova collezione di Xbox Wireless Controller della linea Vapor nel catalogo dell'apprezzato servizio di Microsoft che consente di acquistare pad Xbox completamente personalizzati.

A darne notizia sono gli stessi curatori del portale istituzionale di Xbox Wire, con tanto di immagini che ci permettono di ammirare nel dettaglio le diverse componenti da poter customizzare per dare forma al proprio controller Xbox dei sogni.

Per l'occasione, la casa di Redmond ha deciso di ufficializzare anche l'approdo sul mercato del nuovo controller Dream Vapor in colorazione rosa-viola con speciale impugnatura gommata, anch'esso personalizzabile in ogni aspetto tramite gli strumenti integrati nel portale di Xbox Design Lab. Per per tutti gli altri controller Microsoft, anche nel caso dei nuovi pad della linea Vapor (ivi compreso il Dream Vapor) è possibile personalizzare la colorazione e il design della scocca (frontale, retro e sulle impugnature), come pure dei pulsanti principali, degli analogici, dei trigger, del D-Pad e dei tasti funzione.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link che rimanda allo speciale di Xbox Wire, con tutti i dettagli sui nuovi controller Xbox Wireless ufficiali della linea Vapor appena integrati nella linea di pad customizzabili di Xbox Design Lab.