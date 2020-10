Xbox Series X|S: c'è anche Master Chief nel nuovo spot 'Us Dreamers'

Dopo aver anticipato l'arrivo di un trailer promozionale nel corso del pomeriggio di oggi, Microsoft ha mantenuto la promessa pubblicando lo spettacolare spot che prende il nome di "Us Dreamers", interamente dedicato alle due console next-gen: Xbox Series X e Xbox Series S.

Il filmato mostra un giocatore che esplora incredibili mondi ricreati in computer grafica e si sposta alla velocità della luce da uno all'altro grazie alla velocità dell'SSD della macchina da gioco targata Microsoft. Vediamo infatti il protagonista esplorare i mari di Sea of Thieves per poi ritrovarsi nell'armatura di Master Chief e volare poi sulla superficie di un pianeta alieno. A fare da sottofondo allo splendido video troviamo il brano 'No Ordinary' di Labrinth, artista molto famoso e vincitore di numerosi premi.

Ad accompagnare il filmato troviamo anche un interessante annuncio che ci svela che Us Dreamers verrà trasmesso in diretta TV il prossimo 12 ottobre 2020 durante il match del Sunday Night Football tra Minnesota Vikings e Seattle Seahawks alle 2:30 italiane.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che nelle ultime ore sono apparsi in rete i primi rumor sul prossimo Xbox Fan Fest, possibile sede di nuovi annunci a tema Xbox Series X.