Xbox Series X|S: il lato ecologico del Controller Remix senza batterie usa e getta

Dal 18 aprile sarà in vendita il nuovo Controller Remix Special Edition per Xbox Series X|S e tra pochi giorni si celebrerà la Giornata Mondiale della Terra: per l'occasione, Microsoft descrive la propria visione ecologica e gli sforzi profusi per la tutela dell'ambiente.

Le caratteristiche principali del nuovo arrivato nella già ampia famiglia di controller ufficiali per Xbox Series X|S sono rappresentate dall'inclusione di un Xbox Rechargeable Battery Pack in sostituzione delle batterie usa e getta e dai materiali di cui è composto.

Un terzo dei componenti del controller è costituito da materiali riciclati e rilavorati: ogni pad è realizzato con resine riciclate post-consumo (PCR), con il recupero delle parti colorate provenienti dai controller Xbox One rimanenti. Il procedimento adottato dalla casa di Redmond per dare forma a ogni controller Remix dona unicità a ciascun pad, in funzione delle sottili variazioni, delle marcature e delle texture decorate da sfumature che ne impreziosiscono la scocca richiamando, ancora una volta, la visione ecologica di Microsoft attraverso dei colori con tonalità della Terra.

Il nuovo Controller Remix Special Edition sarà disponibile dal 18 aprile su Microsoft Store al prezzo di 84,99 euro e presso i rivenditori autorizzati dal 25 aprile. Sapevate che su Xbox Series X|S è arrivato l'Update di Aprile?