Nuovo evento Microsoft in arrivo! Ecco Xbox Partner Preview, data e ora per l'Italia

Dopo aver rifatto il trucco al sito ufficiale di Xbox, Microsoft sorprende la community verdecrociata con l'annuncio dell'Xbox Partner Preview, un evento mediatico incentrato sui videogiochi di terze parti in arrivo su Xbox Series X|S.

L'evento approntato dalla casa di Redmond durerà all'incirca venti minuti, nel corso dei quali avremo modo di ammirare diversi trailer e nuovi filmati di gameplay confezionati dagli sviluppatori indipendenti e da team come Ryu Ga Gotoku Studio, Remedy Entertainment e Studio Wildcard.

Nel corso dello spettacolo digitale sarà quindi possibile ammirare il trailer di lancio di Alan Wake 2, il primo gameplay di ARK Survival Ascendend, scoprire le ultime novità su Like a Dragon Infinite Wealth e tuffarci nel mondo social di Dungeons of the Hinterberg. Sempre durante l'Xbox Partner Preview verrà dato spazio a diversi videogiochi indie e verranno svelate 'alcune sorprese' riguardanti i giochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Con una nota a margine, Microsoft ci tiene a sottolineare che l'Xbox Partner Preview non sarà legato in alcun modo alla recente acquisizione di Activision Blizzard King e che, di conseguenza, non sono previsti degli annunci legati all'arrivo dei videogiochi del publisher statunitense nella ludoteca del Game Pass.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che il nuovo evento mediatico di Microsoft si terrà a partire dalle ore 19:00 italiane di mercoledì 25 ottobre. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a dare un'occhiata allo spettacolare spot di Xbox Series X|S dalla Sphere di Las Vegas.