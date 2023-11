Xbox Series X|S: fan in rivolta per la pubblicità 'pre-Home' di COD Modern Warfare 3

Nei giorni immediatamente successivi alla partenza della fase di accesso anticipato alla Campagna di COD Modern Warfare 3, la casa di Redmond ha deciso di promuovere l'FPS di Activision con delle pubblicità a schermo intero che compaiono all'accensione di Xbox Series X|S.

Già utilizzato in passato per titoli come Starfield o per promuovere gli showcase più importanti del team Xbox, lo stratagemma utilizzato dal reparto marketing di Microsoft è stato più volte criticato dalla community per l'oggettiva invasività di un 'mega-banner' che compare a schermo intero all'avvio della console.

Nel caso specifico della pubblicità di Call of Duty Modern Warfare 3, in tanti stanno esprimendo la propria contrarietà sui social e, con essa, il fastidio provocato dal dover necessariamente passare per il pop-up a schermo intero dello sparatutto di Activision prima di poter accedere all'interfaccia principale della propria console verdecrociata.

Come giustamente sottolineato dal giornalista Tom Warren, nel sistema adottato dal marketing di Microsoft ci sono ulteriori criticità che contribuiscono a rendere ancora più invadente e 'noiose' queste pubblicità a schermo intero.

Il redattore di The Verge spiega ad esempio che la casa di Redmond non si è premurata di escludere questo pop-up dai profili di chi ha già prenotato Modern Warfare 3 o di chi, semplicemente, non intende acquistare il nuovo Call of Duty o non nutre alcun interesse per questo genere di esperienze interattive: per risolvere (almeno parzialmente) il problema, Waren ritiene che basterebbe attingere ai dati che vengono registrati quotidianamente da Microsoft per indicizzare i gusti e le preferenze degli utenti, gli stessi dati utilizzati dal team verdecrociato per suggerire agli utenti i videogiochi da acquistare o provare su Game Pass partendo dai titoli già comprati su Microsoft Store o fruiti dagli abbonati.