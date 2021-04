Xbox Series X|S: l'FPS Boost sarà abilitato con altri giochi molto presto

Una delle feature più interessanti che possono vantare Xbox Series X e Series S è certamente l'FPS Boost, grazie al quale un numero selezionato e sempre crescente di giochi retrocompatibili può sfruttare direttamente le potenzialità delle due console next-gen per girare a framerate superiori.

A seguito del matrimonio con Bethesda Softworks, Microsoft ha confermato che svariati titoli della nota compagnia di sviluppo, tra cui Dishonored: Definitive Edition, Prey, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 76 e Fallout 4 avrebbero potuto beneficiare della funzione sin da subito. A quanto pare, Microsoft sta continuando a lavorare per abilitare FPS Boost con un numero sempre maggiore di videogame, e la conferma è giunta da Jason Ronald, director of program management presso Xbox.

Rispondendo ad un fan su Twitter che si diceva incuriosito di sapere quando sarebbero giunti dei nuovi annunci riguardo FPS Boost, Ronald ha risposto con un chiaro e conciso "Presto". Quando Microsoft ha promesso novità nei riguardi dei titoli Bethesda è passato a malapena qualche giorno prima che i giocatori potessero rituffarsi nei loro giochi preferiti godendo finalmente dei 60fps anche su console. Chissà se il colosso di Redmond si dimostrerà tanto celere anche in questa occasione. Quali sono i titoli che desiderate giocare a framerate raddoppiato su Xbox Series X|S?