Xbox Series X|S, l'FPS Boost funzionerà con i giochi Xbox e Xbox 360? Microsoft è incerta

Ha destato l'entusiasmo di tutti i possessori di Series X|S l'annuncio da parte di Microsoft della funzione FPS Boost, con cui entrambe le console next-gen del colosso di Redmond saranno in grado di raddoppiare, ed in taluni casi persino quadruplicare il frame-rate dei giochi in versione retrocompatibile.

Si tratta di una tecnologia appena lanciata, che coinvolgerà un numero limitato di titoli, e sono stati gli stessi responsabili di Microsoft a porre freno alle aspettative precisando che alcuni giochi potrebbero non riuscire a beneficiare affatto dell'FPS Boost. Jason Ronald, Director of Program Management presso Xbox, ha ora fornito un commento specifico per quanto concerne i giochi di settima e sesta generazione.

Stando alle sue dichiarazioni, Microsoft è attualmente concentrata nel migliorare le prestazioni dei giochi pubblicati originariamente su Xbox One, e prenderà soltanto in seguito in esame i titoli pubblicati sulle sue console più anziane:

"Al momento, ci stiamo concentrando principalmente sui titoli della generazione Xbox One perché abbiamo visto i migliori risultati lì. Stiamo ancora valutando, riusciremo a portare questa tecnologia anche ai giochi Xbox 360 o ai titoli Xbox originali?".



Staremo a vedere insomma come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi, ma l'FPS Boost rimane in ogni caso una novità più che gradita all'interno del mondo Xbox, tanto più considerando il fatto che l'incremento del frame-rate avviene senza che gli sviluppatori debbano pubblicare una patch apposita per i loro giochi. Tuttavia, è stata la stessa compagnia statunitense a sottolineare che in alcuni titoli potrebbe verificarsi una riduzione della risoluzione.