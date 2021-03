Xbox Series X|S: FPS Boost testato con Dishonored e Prey, la prova di Digital Foundry

Microsoft ha celebrato l'acquisizione di ZeniMax rimpolpando il catalogo di Xbox Game Pass con tanti nuovi di Bethesda e aggiungendo il supporto a FPS Boost su Xbox Series S e Xbox Series X ad una selezione di titoli della compagnia del Maryland.

Per chi non lo sapesse, questa funzione (qui potete scoprire come attivare FPS Boost su Xbox Series X|S) consente di aumentare il framerate dei giochi di vecchia generazione sulle due nuove console next-gen. Al momento sono cinque i giochi Bethesda a supportarla, ossia The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Fallout 4, Fallout 76, Prey e Dishonored: Definitive Edition. A Digital Foundry, che con queste cose ci va a nozze, ha ben pensato di testarla sugli ultimi due giochi della lista. Scopriamo come se la cavano.

Prey gira a 900p su Xbox One S e a 1440p (con distanza di visualizzazione e riflessi migliorati) su Xbox One X. Le due risoluzioni sono state mantenute, rispettivamente, su Xbox Series S e Xbox Series X, ma il framerate è raddoppiato fino a raggiungere i 60fps stabili con FPS Boost attivo. Si segnala anche una riduzione dell'input lag (uno dei problemi più consistenti dell'edizione della passata generazione) e una diminuzione dei tempi di caricamento (da un minuto e 15 secondi di Xbox One S ai soli 13 secondi dei dispositivi Series).

Per Dishonored: Definitive Edition il discorso è un po' più complicato. Questa Remastered porta con sé una cattiva nomea, dal momento che su Xbox One S presenta diversi problemi tecnici e non supera i 30fps, nonostante il gioco provenga dalla generazione Xbox 360. Inoltre, non ha mai ricevuto una patch per Xbox One X. Su Xbox Series X ed S conserva la risoluzione di 1080p e grazie ad FPS Boost si spinge fino ai 60fps, un framerate purtroppo non costante neppure sulla console più potente. C'è un evidente problema che causa una diminuzione del framerate ogni qualvolta appare un elemento dell'interfaccia utente a schermo. I miglioramenti, in ogni caso, sono evidenti e apprezzabilissimi.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Prey e Dishonored: Definitive Edition sono entrambi inclusi in Xbox Game Pass.