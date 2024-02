Xbox Series X|S e Game Pass: il marketing Microsoft cavalca il fenomeno Palworld

Dopo aver fatto da grancassa mediatica al successo bestiale di Palworld su PC e Xbox, il marketing di Microsoft Gaming indossa virtualmente i panni dei Domatori di Pal per ricordare alla community che il nuovo fenomeno videoludico è disponibile in esclusiva console sulle piattaforme verdecrociate.

Basta dare un'occhiata all'immagine promozionale che sta rimbalzando sui profili social ufficiali di Xbox per intuire la portata del successo di Palworld, e con esso la volontà della casa di Redmond di cementare il legame con PocketPair per attrarre nuovi utenti nell'ecosistema unificato di console e servizi rappresentato da Xbox Series X|S e Game Pass.

L'immagine realizzata dal reparto marketing di Microsoft Gaming ritrae le console dell'attuale famiglia di sistemi verdecrociati attraversate idealmente dall'energia ancestrale che permea l'universo open world di Palworld, con tanto di battaglia tra Pal osservata a distanza da un Domatore sul dorso di una creatura volante.

Considerando l'impegno di Microsoft nel supporto a Palworld con server dedicati e tante migliorie su Xbox (ma non solo), è impossibile non guardare a questa immagine promozionale come al preludio di una campagna mediatica di più ampia portata che coinvolga ancora una volta il survival Pokemon-like di PocketPair nell'ottica della sua disponibilità su Xbox Series X|S e Game Pass.