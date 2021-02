Xbox Series X|S: grandi novità per i giochi retrocompatibili la prossima settimana?

Come segnalato sulle pagine di reddit, all'interno di un post ormai cancellato da parte del noto canale YouTube ElAnalistaDeBits, si è fatto riferimento all'arrivo di succose novità per i possessori di Xbox Series X|S.

"Il 17 febbraio, i fan di Xbox riceveranno alcuni contenuti molto interessanti sul canale. Non posso dire di più fino a quel giorno. Grazie a Xbox per avermi concesso l'accesso anticipato in modo da poter preparare la mia copertura!", questo il cinguettio che lo youtuber celebre per i suoi video comparativi avrebbe scritto e poi cancellato in un secondo momento.

"Fino al 17 febbraio alle ore 18:00 non posso parlare, ma sicuramente ci saranno dei leak a causa dei tanti giorni che ancora mancano. Ma, in ogni caso, penso che siano notizie top per Xbox Series X", è invece quanto ha dichiarato sulle pagine di un forum spagnolo.



Considerando che il canale è specificatamente dedito alle analisi e ai raffronti grafici, gli utenti si sono convinti che le novità in arrivo andranno a toccare l'ambito tech. Su ResetEra qualcuno ha fatto riferimento alla parola "raddoppiare", lasciando intendere che il tutto potrebbe ruotare attorno al frame-rate. In passato Microsoft ha già presentato i risultati della tecnologia sviluppata dai suoi team in grado di raddoppiare gli fps dei giochi retrocompatibili senza la necessità di attendere le apposite patch dalle software house, ma solo in pochi casi l'abbiamo potuta ammirare in azione (ad esempio con Fallout 4). Chissà, dunque, che non sia in arrivo una nuova ondata di giochi delle passate generazioni che potranno beneficiare di frame-rate più alti, ma fino all'arrivo di comunicazioni ufficiali vi raccomandiamo di prendere con le pinze quanto riportato nella notizia.